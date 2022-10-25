İsrail 1967’den beri 17 bin Müslüman kadını tutukladı

İsrail işgal yönetiminin 1967'den bu yana esir ettiği Filistinli kadınların ve genç kızların sayısının 17 bin olduğu bildirildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İşgal hapishanelerindeki Filistinlilerle ilgilenen resmi hukuk komitesinden yapılan açıklamada, işgal rejiminin 1967'den bu yana esir ettiği Filistinli kadınların ve genç kızların sayısının 17 bin olduğu bildirildi.

30 FİLİSTİNLİ KADIN

Filistinli Esirler ve Özgürleştirilenler Komitesi, 26 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek Filistin Ulusal Kadınlar Günü'nün yaklaşması münasebetiyle yaptığı açıklamada işgal zindanlarında esir tutulan Filistinli kadınların maruz kaldığı zulümler ve işkenceler hakkında bilgiler verdi.

Açıklamada halen işgal rejimi hapishanelerinde 30 Filistinli kadın esir bulunduğuna ve bunlardan ikisinin idari tutuklu olduğuna dikkat çekildi. Bu iki kadın ise Beytlahim vilayetinden Şuruk El-Bidden ile Ramallah vilayetinden ve aynı zamanda Hamas'ın şehit liderlerinden Cemal Et-Tavil'in kızı olan gazeteci Büşra Et-Tavil.

İNSANLIK DIŞI UYGULAMALAR

Açıklamada 1967'de, Filistin Devrimi'nde esir edilen ilk kadın esirin Kudüs ahalisinden Fatıma Bernavi olduğu, onun müebbet hapse mahkum edildiği ancak 1977'de özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada Filistinli kadınların gerek esir alma sırasında ve gerekse sorgulama esnasında insanlık dışı uygulamalara ve işkencelere maruz kaldıkları, esaret süresince de çok kötü şartlarda tutuldukları ve işkence gördükleri, kadın olmalarından kaynaklanan özel durumlarının hiçbir zaman nazarı dikkate alınmadığı, işgal askerlerinin onlara karşı işkencenin her tarzına başvurduğu dile getirildi.