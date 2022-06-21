İspanya yanıyor! 25 bin hektar yeşil alan kül oldu

İspanya'da son 20 yılın en sıcak günleri yaşanırken ülkenin kuzeyinde yer alan Navarra ve Zamora bölgelerinde çıkan orman yangınları sebebiyle yüz binlerce hektarlık alan kül oldu.

Navarra'ya bağlı 15 köy yangınlar dolayısıyla tedbir amaçlı boşaltılırken, meteoroji kaynakları çarşamba günü aşırı sıcakların azalacağını kaydetti. Yetkiller en büyük zararın 25 bin hektarlık alanın yandığı Zamora bölgesinde görüldüğünü kaydederken, Lleida orman yangınlarının çıktığı bir diğer şehir olarak kayıtlara geçti. Alevler Katalunya Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarragona ve Garraf Doğa Parkı'na da sıçradı.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, son bir haftada itfaiyenin İspanya genelinde irili ufaklı 200 farklı noktada çıkan yangınlara müdahale ettiğini duyurdu.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'ne (EFFIS) verilerine göre 2021 yılında kıtada 74 farklı noktada yangın meydana geldi ve toplamda 190 bin 595 hektar orman ve yeşillik alan kül oldu. .