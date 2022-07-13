İspanya ve Fransa Türkiye ile ilgili kararlarını az önce duyurdu! Artık uçuşlar...

Fransa ve İspanya, Türk vatandaşlarının transit uçuşlarında vize uygulaması başlattı.

Fransa 3 Temmuz'da yayımladığı kararla birlikte Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulamaya başladı.

Karar öncesinde Türk vatandaşları, başka ülkelere olan seyahatlerini transit salonu terk etmedikleri ve bekleme süreleri 24 saati aşmadığı müddetçe Fransa üzerinden aktarmalı olarak, ek vize almadan gerçekleştirebiliyordu.

Air France Havayolları'ndan Fransa'nın vize uygulama değişikliği hakkında yapılan 4 Temmuz tarihli açıklama şu şekilde:

"03 Temmuz 2022 tarihi itibariyle, bir başka ülkeye varmak üzere bir Fransız havalimanının uluslararası bölgesini transit geçiş için kullanacak Türk vatandaşları, havaalanı transit vizesine (VTA – 'visa de transit aéroportuaire') tabi tutulacaktır.

Aşağıda belirtilen kategoride bulunanlar, bu transit geçiş vizesinden muaf tutulacaktır:

Bir Schengen bölge ülkesi tarafından verilmiş geçerli bir tek tip vize, uzun süreli bir ulusal seyahat vizesi veya bir oturum belgesi hamisi kişiler;

Geri kabul hakkı garantisi veren, bir diğer AB veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ülkesi, Andora, Kanada, Japonya, Monako Prensliği, San-Marino veya Birleşik Devletler (ABD) tarafından verilmiş geçerli bir seyahat belgesi hamisi kişiler;

Bir diğer AB veya AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkesi, Kanada, Japonya veya Birleşik Devletler (ABD) için verilmiş geçerli bir vize hamisi veya bu vizeyi kullanım sonrası geri dönen kişiler;

Bir AB, AEA ülkesi veya İsviçre vatandaşı kişinin aile mensupları;

Türk diplomatik veya hizmet pasaportu hamisi kişiler;

Uçuş ekibi mensupları."

İSPANYA'DAN DA VİZE KISITLAMASI

İspanya tarafından bugün yayımlanan açıklama göre, İspanya'nın da Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulaması başlatacağı duyuruldu.

Türk Hava Yolları'nın bugün yayımladığı bültende, "4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren İspanya'nın Türkiye Cumhuriyeti umuma mahsus pasaportlu yolculardan havalimanı transit vizesi (ATV) talep edeceği Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığı tarafından, meydan otoritesi aracılığıyla tarafımıza bildirildi" denildi.