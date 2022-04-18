İspanya’nın casus yazılımla Katalanları izlediği ortaya çıktı

İspanya hükümetinin, Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan 60'dan fazla siyasetçi, avukat ve gazeteciyi 'Pegasus' isimli casus yazılımla takibe aldığı iddia edildi.

ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı iddia İspanya'da gündem oldu.

Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğuyla ilgili İspanyol hükümetinden açıklama beklediklerini duyurdu.

"İspanyol devletinden şeffaflık bekliyoruz"

Aragones, "Bu çok ciddi bir şeydir. Demokrasiye ve temel haklara bir saldırıdır. İspanyol devletinden bu konuda şeffaflık ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bunun mazereti, özrü olamaz. Vatandaşların temsilcilerini, avukatları, sivil hakları savunan aktivistleri gizlice takip etmek kırmızı çizgidir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de İspanyol hükümetine konuyu aydınlatması, Avrupa kurumlarına da Pegasus yazılımının kullanımını kapsamlı bir şekilde araştırması çağrısında bulundu. AA .