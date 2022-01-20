DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Basil, Türkiye'nin enerji krizinde ülkesine çözüm sunabileceğini söyledi
Süper Lig puan durumu I Gelecek haftanın maçları I Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak
Prof. Dr. Belir Atalay: Diş İmplantlarının Geleceği Seramik Mi?
Galatasaray yenildi mi? Galatasaray-Kasımpaşa maç sonucu
ABD'de Kongre baskınını soruşturan komite, Ivanka Trump'ı ifadeye çağırdı
İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor
2021-2022 1. dönem karneleri ne zaman, saat kaçta verilecek?
Rizespor- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Alanyaspor-Hatayspor maç sonucu
Merkez faizi sabit bıraktı I Borsada yükselen hisseler I Piyasada Rusya-Ukrayna geriliminin etkisi
Biden, Rus askerlerinin Ukrayna sınırını geçmesinin 'işgal' olacağını söyledi
BİLSEM öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı
Roosevelt'in heykeli New York'taki müzenin önünden kaldırıldı
Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı! Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama!

TIMETURK / DÜNYA / İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor

İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO organizasyonuyla Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceklerini açıkladı.

2 Saat Önce
2022-01-20 21:49:57
İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor

Askeri bir merkezde katıldığı etkinlik kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Robles, 3-4 gün içinde NATO misyonu kapsamında iki İspanyol savaş gemisinin (Blas de Lezo ve Meteoro) Karadeniz'e gideceğini söyledi.

Robles ayrıca İspanya'nın da katıldığı NATO'nun Litvanya'daki misyonunun bir parçası olarak Bulgaristan'da bir hava üssü konuşlandırılması olasılığını da değerlendirdiklerini kaydetti.

Savunma Bakanı, Karadeniz'de katıldıkları tüm misyonların NATO organizasyonunda olduğunun altını çizdi.

Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi düşürecek diplomatik çözümlerin halen bulunduğunu ve NATO'nun pozisyonunun çok açık olduğunu vurgulayan Robles, "Rusya hiçbir ülkeye ne yapabileceğini söyleyemez ve NATO bünyesine katılmak isteyen herhangi bir ülkeyi savunacaktır." diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş