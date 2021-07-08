İspanya-Litvanya basın toplantısında Rus uçakları telaşı
İspanya Başbakanı Sanchez ile Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'nın Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı gündeme oturdu. Yetkililer, Rus savaş uçaklarının haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiğini öğrendiklerini ve uçağı takip etmek için bir hareketlilik olduğunu açıkladı
2021-07-08 17:03:03
Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde açıklamalarda bulunan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın yaptığı basın gündeme oturdu.
Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda canlı yayında konuşma yaparken, arka plandaki askerlerin hareketliliği dikkati çekti.
HAVAALANINDA HAREKETLİLİK
Rus savaş uçaklarının önceden haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiği bu yüzden uçağı takip için havaalanında hareketlilik olduğu ifade edildi.
Uçağın havalanmasından sonra basına açıklama yapan Sanchez, "Pilotlara sıkı çalışmaları ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünü korudukları için teşekkür ederiz" dedi.
Reuters/Habetürk
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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