İspanya-Litvanya basın toplantısında Rus uçakları telaşı

İspanya Başbakanı Sanchez ile Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'nın Litvanya'daki Siauliai Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı gündeme oturdu. Yetkililer, Rus savaş uçaklarının haber vermeden bir uçuş gerçekleştirdiğini öğrendiklerini ve uçağı takip etmek için bir hareketlilik olduğunu açıkladı