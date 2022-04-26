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İspanya Kralı'nın tartışmalı serveti ve maaşı açıklandı

İspanya Kralı VI. Felipe'nin kişisel varlığının 2 milyon 573 bin 392 euro olduğu açıklandı.

12 Dakika Önce
2022-04-26 00:33:42
İspanya Kralı'nın tartışmalı serveti ve maaşı açıklandı

Ülkedeki sol koalisyon hükümetinin getirdiği şeffaflık yasası kapsamında Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe'nin kişisel birikimleriyle mevcut durumda bankada yatırım ve bireysel hesaplarında toplam 2 milyon 260 bin euro bulunduğu, ayrıca 305 bin 450 euro değerinde de mücevher, antika ve sanat eserinin sahibi olduğu duyuruldu.

İspanya'da 2014'te babası Juan Carlos'tan tahtı devralan 54 yaşındaki VI. Felipe'nin, öncesinde Asturias Prensi olduğu dönem dahil olmak üzere 25 yıldır devlet bütçesinden maaş aldığı hatırlatıldı.

Kral VI. Felipe, devlet bütçesinden yıllık 253 bin 850 euro brüt maaş alıyor.

Yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme geliyor

İspanya'da Kraliyet Ailesi'nde yolsuzluk iddiaları son dönemlerde sık sık gündeme gelmişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı devletten aldığı maaşı kesilen ve Ağustos 2020'den bu yana İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşen eski Kral Juan Carlos, İspanya'da yürütülen soruşturmalardan aklanıp hiç hüküm giymemiş olsa da kraliyet ailesinin itibarını zedeledi.

Kralın ablası 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı

Kral VI. Felipe'nin ablası Prenses Cristina'nın bu yıl boşandığı eski kocası İnaki Urdangarin de vergi kaçırma ve zimmetine para geçirme suçlarından 2018'de 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Urdangarin geçen martta şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkmıştı. AA .

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