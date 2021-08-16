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İspanya’dan vatandaşlarını tahliye etmek Afganistan'a iki uçak

İspanya'da hükümet, Afganistan'da bulunan vatandaşlarını, diplomatlarını ve büyükelçiliğine bağlı görev yapan Afgan çalışanlarını tahliye etmek için Dubai'ye iki uçak gönderdi.

22 Dakika Önce
2021-08-16 12:25:04
İspanya’dan vatandaşlarını tahliye etmek Afganistan'a iki uçak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, A400M tipi iki askeri nakliye uçağının bu sabah İspanya'nın Zaragoza kentindeki askeri havaalanından Dubai'ye hareket ettiği bildirildi.

Afganistan'dan tahliyelerin ilk aşamasının yapılacağı ve bu kapsamda İspanya'nın Kabil Büyükelçiliği çalışanlarının tamamının aileleriyle birlikte İspanya'ya getirileceği belirtildi.

Diğer yandan, İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska da İspanyol radyosu Cadena Ser'e verdiği demeçte, Afganistan'daki tüm İspanyol diplomatların ve büyükelçilik çalışanlarının aileleriyle birlikte Kabil havaalanına götürüldüğünü ve burada uçağı beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İspanya ile iş birliği yapan Afganları ve ailelerini de tahliye edeceklerini belirterek, "Avrupalı ve yerel personelin düzenli şekilde tahliyesi için Avrupa Birliği'ni (AB) ve dış işleri kurumlarını destekleyeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin, başkanlık sarayı ve kamu binalarının kontrolünü ele geçirmesinin ardından halk arasında panik yaşandığı ve ülkedeki yabancı misyon çalışanlarının büyük bölümünün en kısa sürede tahliye edileceği bilgileri gelmişti.

Kabil havaalanına akın eden ülkeden ayrılmak isteyen sivillerden dolayı izdihamların yaşandığı, tahliyeler için alanda bulunan ABD askerlerinin havaya ateş açtığı ve 5 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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