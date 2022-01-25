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TIMETURK / DÜNYA / İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte ölenlerin sayısı 382 artışla son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

14 Dakika Önce
2022-01-25 21:49:23
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, Kovid-19'da son 24 saatte 114 bin 877 yeni vaka tespit edildi ve 382 kişi öldü.

Bu, günlük ölüm verilerinde 26 Mart 2021'den bu yana açıklanan en yüksek sayı oldu.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısının 9 milyon 395 bin 767'ye çıktığı ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı 92 bin 376'ya çıktı.

Öte yandan, her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı ise düne nazaran 114 puan azalarak, 3 bin 267 olarak açıklandı.

İspanya'da mevcut durumda 2 bin 204'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 314 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görüyor.

Ülkede yüksek vaka ve ölüm sayılarına rağmen bazı kısıtlamalar kaldırılırken, son olarak Katalonya'da 10'dan fazla kişinin toplanması yasağı ve kapalı alanlarda kapasite sınırlaması uygulaması sonlandırıldı. .

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