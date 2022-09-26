İspanya'da kötü hava şartları 1 can aldı, 671 uçuş iptal edildi

İspanya'nın Kanarya Adaları başta olmak üzere Murcia, Valensiya, Balear Adaları ve Katalonya bölgelerini etkisi altına alan fırtına ve şiddetli yağış 1 kişinin ölümüne neden oldu.