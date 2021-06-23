İspanya'da hafta sonundan itibaren açık alanda maske takma zorunluğu kaldırılıyor

İspanya'da merkezi hükümet ve ülkedeki özerk yönetim hükümetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı.

İspanya'da merkezi hükümet ve ülkedeki özerk yönetim hükümetleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uygulanan maske kullanma zorunluğunun 26 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kaldırılması hususunda anlaştı.

Bölgesel Yönetimler Sağlık Konseyinin yaptığı toplantı sonrasında basına verilen bilgilere göre, salgının başladığı Mart 2020'den bu yana uygulanan maske kullanma zorunluğu, 26 Haziran'dan itibaren 1,5 metrelik sosyal mesafenin garanti edildiği açık alanlarda kaldırılacak.

Maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, açık alan bile olsa kalabalık yerlerde, konserlerde, yaşlı bakım evlerinde, aşılama sürecinin yüzde 80'in altında olduğu temel ihtiyaçların karşılandığı çalışma alanlarında devam edecek.

Vatandaşların her türlü halde maskelerini yanlarında taşıması zorunlu olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.