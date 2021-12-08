İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi
İspanya’nın Extremadura bölgesindeki Jarandilla de la Vera beldesinde Los Escobazos (Büyük Süpürgeler) Festivali düzenlendi.
2021-12-08 08:50:34
İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Jarandilla de la Vera beldesinde Los Escobazos (Büyük Süpürgeler) Festivali düzenlendi.
Dev süpürgelerin ateşe verildiği ve şenlik ateşlerinin kurulduğu festival, Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e adanıyor.
Kaynak: ntv.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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