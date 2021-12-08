DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sigaraya zam mı geldi? Marlbora, Muratti, Parliament, Lark ne kadar oldu? 2022 sigara fiyat listesi
Dolar güne nasıl başladı? Yükseliş sürüyor mu?
Tuvalet kağıdı ve kağıt havluya yüzde 40 zam
Üniversite öğrencisini döverek öldüren 20 kişiye idam
Gece kulübüne giderek Covid kurallarını çiğneyen başbakan özür diledi
2021-2022 sigara fiyat listesi | 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi?
Her gün yürürseniz vücudunuzda meydana gelebilecek 10 değişiklik
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması ile ilgili yeni karar
Smile Hair Clinic Saç Ekim Merkezi Kurucu Ortağı Dr. Gökay Bilgin “Saç Ekimindeki Gelişmeler Sürüyor”
İBB burs ödeme | İBB bursu 1. taksit yattı mı? İBB bursu Aralık'ta yatar mı?
Elon Musk uyardı: İnsanlar bunu yapmazsa medeniyet çökecek
Sigaraya zam geldi
Kelime dağarcığınızdan çıkarmanız gereken 12 olumsuz cümle
İBB burs 1. taksit yattı mı? İBB bursu ne zaman yatacak? İBB burs ödemesi ne zaman yapılacak?
İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi

TIMETURK / DÜNYA / İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi

İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi

İspanya’nın Extremadura bölgesindeki Jarandilla de la Vera beldesinde Los Escobazos (Büyük Süpürgeler) Festivali düzenlendi.

2 Saat Önce
2021-12-08 08:50:34
İspanya'da 'Büyük süpürgeler' Festivali düzenlendi

İspanya'nın Extremadura bölgesindeki Jarandilla de la Vera beldesinde Los Escobazos (Büyük Süpürgeler) Festivali düzenlendi.

obJvS2pyg0-5PQr6e3quqg

Dev süpürgelerin ateşe verildiği ve şenlik ateşlerinin kurulduğu festival, Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e adanıyor.

-YYhEi5yxkaEqCKBhPSKsQ

aaJNFl1ThUqPSDD4s0tXVA

BgqkNTAbV0qkob8-hlBHUA

dF0zl1oGE0SNqTg6ZyPUjQ

eI7K3vQb50qlaSrKmobehw

LOPKJmdkVECqltloWfRttA

sDXESkrByUiakrs2yyohTA

wiE11oEGtk2UQnoM_ds4ZQ

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş