DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz dizisindeki Aras'ı kim oynuyor? Berkay Ateş kimdir?
'Makedon askerlerin kalesinde' 400 kaya mezarı bulundu
Çin'de neler oluyor? Elektrik kesintileri 100 milyon kişiyi etkiledi
Karamollaoğlu: Amerika'da ''Dostum'' dediğinize İstanbul'da ''Küstüm'' dersiniz
Sadakatsiz bu akşam 29 Eylül yayınlanacak mı? Sadakatsiz yeni bölüm bu akşam var mı? Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak?
ANALİZ: Kutuplarda büyük güç rekabeti kızışıyor
İnsansız Kara Araçları Kara Kuvvetleri'nde kullanılmaya başlandı
İstanbul'da yaşamayanlar İBB bursuna başvurabilir mi? İBB bursuna başvurmak için İstanbul'da mı öğrenci olmak gerekiyor?
Rolls Royce yüzde 100 elektrikli araçlar üretecek
Hindistan’da 1300 Müslüman aile evlerinden edildi
Başkan Yalçın'a eğitime katkı teşekkürü
İBB burs başvuru tarihi belli oldu | İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 İBB bursu ne kadar?
Ankara'da dehşet: Elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
Çin'den Rusya'ya elektrik talebi
Taliban'dan ABD'ye hava sahası uyarısı

TIMETURK / DÜNYA / İspanya'da asgari ücrete 1.6'lık zam

İspanya'da asgari ücrete 1.6'lık zam

İspanya Bakanlar Kurulu, asgari ücretinin 950 Euro'dan 965 euro'ya yükseltilmesini onayladı.

3 Saat Önce
2021-09-29 15:02:45
İspanya'da asgari ücrete 1.6'lık zam

İspanya'da Çalışma İşleri Bakanlığı ile ulusal işçi sendikaları arasında yapılan anlaşmanın ardından asgari ücrete 15 euro artış yapıldı. Çalışanlar, yüzde 1.6'lık ücret zammından eylül ayında faydalanmaya başlayacak.

Söz konusu artış, Çalışma Bakanı Yolanda Díaz'ın Haziran ayında önerdiği 50 euro'luk artıştan daha düşük olsa da asgari ücretin gelecek iki yıl boyunca yükselmeye devam edeceğini belirtildi.

Yeni düzenleme ile asgari ücret alan bir işçinin aylık brüt maaşı bin 125 euro olacak. Yarı zamanlı ya da geçici bir işte çalışanların ise asgari ücretten az alması mümkün.

Ülkedeki bazı sektörler ise kendi taban ücretlerini belirliyor. Örneğin inşaat sektöründe çalışanlara aylık en az bin 449 euro ödenmesi gerekiyor.

Bununla birlikte girişimciler derneği, sosyal güvenlik primlerinin bu zam nedeniyle 3 ila 12 euro artacağını açıkladı. Bunun sebebi asgari ücretin işçiler için aynı zamanda sosyal güvenlik katkı payı tabanını da belirliyor olması. Ancak maaşlı çalışanların sosyal güvenlikleri şirketleri tarafından ödendiği için, bu sıkıntıyı yalnızca freelance veya bağımsız çalışanlar çekecek.

İspanya tüketici fiyat endeksine göre, ülkedeki yaşam maliyetleri bir önceki yıla göre yüzde 3 arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN