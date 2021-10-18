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İspanya Başbakanı Sanchez: Fuhuşu yasaklayacağım

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, liderliğini yaptığı Sosyalist Parti'nin üç günlük kurultayının son gününde yaptığı konuşmada, kadınları köleleştirdiği için fuhuşu yasaklayacağını söyledi.

5 Saat Önce
2021-10-18 15:51:26
İspanya Başbakanı Sanchez: Fuhuşu yasaklayacağım

Ocak 2020'de iktidara gelmelerinden beri asgari ücreti yükselttiklerini, eviçi şiddete karşı yasalar çıkardıklarını söyleyen İspanya'nın solcu başbakanı Pedro Sanchez, "Ve bu kongreden benim uygulayacağım bir taahhüt çıktı. Kadınları köleleştiren fahişeliği ortadan kaldırarak ilerleyeceğiz" dedi.

Fuhuşun 1995'te suç olmaktan çıkarıldığı İspanya'da, cinsel sömürü ve pezevenklik yasadışı olsa da, fuhuş, düzenlemeye tabi değil. Yasalar insan ticaretiyle mücadeleye odaklanmışken, kamusal alanda olmadığı sürece kendi iradeleriyle ücretli cinsel hizmet sunanlar cezalandırılmıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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