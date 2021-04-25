İsmet Mısırlıoğlu Timeturk için yazdı: Ermeniler AB desteğiyle miting düzenledi

BIG Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, bu haftaki yazısında Berlin'de düzenlenen sözde Ermeni soykırımı protestosunu ele aldı.

Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG) Genel Başkan Yardımcısı İsmet Mısırlıoğlu, 24 Nisan 2021 tarihli yazısında, Berlin Şehitlik Camisi hedef gösterildiği protestoyu detaylarıyla gündeme taşıdı.

İşte Mısırlıoğlu'nun konuya ilişkin yazısı:

Ermeniler Avrupa Birliği fonlarından aldıkları maddi destekle Berlin'de sözde Ermeni soykırımını protesto etti.



Yaklaşık 60 kişinin katıldığı gösteride katılanların kendi aralarında Türkçe konuşmaları dikkat çekti.





Bir konuşmacının DITIB ve Berlin Şehitlik Camisi'ni hedef göstererek orada atalarımızı öldürenlerin mezarları bulunuyor dedi. Bundan sonra Şehitlik camisine yapılacak herhangi bir saldırının faillerini bunlar arasında aramak gerekiyor.



Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokratların Almanya merkezi önünde yapılan gösteride konuşmacılar hükümete seslenerek Türkiye ve Azerbaycan'a silah yardımı yapılmamasını talep etti.

Nahcivan yenilgisini damarlarına kadar hisseden katılımcıların her defasında bu bölgenin ismi mikrofonlara yansıdığında yüzlerindeki acı ifadeyi görmek mümkündü.

Destek verenlerin arasında Ermeni, Yezidi, İsrail, Yunanlılar ve PKK yandaşları sembolleriyle hazır bulundu.

İsmet Mısırlıoğlu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.