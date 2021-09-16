İslami Cihad Hareketi'nden yalanlama ve uyarı

İslami Cihad Hareketi, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, tutukluların tüm taleplerini karşıladığı ve cezalarını kaldırdığı yönündeki haberin doğru olmadığını belirterek, harekete mensup Filistinli tutuklulara diğerlerinden farklı bir tavır takınılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, tutukluların tüm taleplerini karşıladığı ve cezalarını kaldırdığı yönündeki haberin doğru olmadığını belirterek, harekete mensup Filistinli tutuklulara diğerlerinden farklı bir tavır takınılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, tutukluların tüm taleplerini karşıladığı ve cezalarını kaldırdığı yönündeki haberin doğru olmadığını; bunun, İslami Cihad Hareketi mensubu tutukluların cezaevlerinde yaşadıklarıyla çeliştiğini ifade etti.

Hapishaneden firar sonrası başta İslami Cihad Hareketi mensupları olmak üzere Filistinli tutuklulara getirilen tüm cezaların kaldırılması şeklindeki talebin karşılanmadığını aktaran Şihab, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin, bazı talepleri karşılayıp bazılarını karşılamayarak, Filistin'in ulusal tutumunu bozmaya ve İslami Cihad Hareketi mensuplarını ayrı tutmaya çalıştığını kaydetti.

"İşgalci yönetimin uygulamaları, hapishanelerde İslami Cihad Hareketi'ni temsil eden yapıyı yok etmeyi hedefliyor. Hareketin yönetici kadrosunda bulunan ve mensubu olan onlarca tutuklu hücre hapsinde tecrit edildi." diyen Şihab, "Filistinli güçlere ve gruplara, tutukluları ve taleplerini korumak, düşmanın herhangi birine farklı davranmasına izin vermemek için kapsamlı bir ulusal duruş sergileme" çağrısında bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in, başta hapishaneden firar olayı sonrası dayattığı toplu cezaların kaldırılması olmak üzere taleplerini kabul etmesinin ardından Filistinli tutukluların cuma günü yapmayı planladıkları açlık grevi eyleminden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

İsrail güçleri, hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'yı daha sonra yakalamıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Munadil Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere, yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.