islami Cihad'dan İsrail'e uyarı

İslami Cihad Hareketi, İsrail'e 'Kudüs'te yürüttüğü savaştan geri dönmemesi durumunda beklemediği bir cevapla karşılaşacağı' uyarısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi, İsrail'e "Kudüs'te yürüttüğü savaştan geri dönmemesi durumunda beklemediği bir cevapla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Hareket, yayınladığı bildiride, "İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yönelik İsrail'in saldırısı, sistematik bir Yahudileştirme savaşıdır." ifadesi yer aldı.

Filistin halkının kararlı bir şekilde kuvvetle bu savaşa karşı koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki halkın, her türlü baskı ve uygulanan terör karşısında katiyen teslim olmayacağı vurgulandı.

Hareket, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odala beldesinde şehit edilen Sait Avde için başsağlığında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.