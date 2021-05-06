DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

islami Cihad'dan İsrail'e uyarı

İslami Cihad Hareketi, İsrail'e 'Kudüs'te yürüttüğü savaştan geri dönmemesi durumunda beklemediği bir cevapla karşılaşacağı' uyarısında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.05.2021 08:42:11
islami Cihad'dan İsrail'e uyarı

İslami Cihad Hareketi, İsrail'e "Kudüs'te yürüttüğü savaştan geri dönmemesi durumunda beklemediği bir cevapla karşılaşacağı" uyarısında bulundu.

Hareket, yayınladığı bildiride, "İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ne yönelik İsrail'in saldırısı, sistematik bir Yahudileştirme savaşıdır." ifadesi yer aldı.

Filistin halkının kararlı bir şekilde kuvvetle bu savaşa karşı koyduğuna dikkat çekilen açıklamada, Kudüs ve Şeyh Cerrah'taki halkın, her türlü baskı ve uygulanan terör karşısında katiyen teslim olmayacağı vurgulandı.

Hareket, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Odala beldesinde şehit edilen Sait Avde için başsağlığında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan