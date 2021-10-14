İslami Cihad'dan İsrail'e: Savaşa girebiliriz!

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi İsrail hapishanelerindeki tutuklular için çağrı yaptı. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için savaşa bile girebileceklerini belirtti.