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TIMETURK / DÜNYA / İslami Cihad'dan İsrail'e: Savaşa girebiliriz!

İslami Cihad'dan İsrail'e: Savaşa girebiliriz!

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi İsrail hapishanelerindeki tutuklular için çağrı yaptı. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için savaşa bile girebileceklerini belirtti.

17 Saat Önce
2021-10-14 01:01:25
İslami Cihad'dan İsrail'e: Savaşa girebiliriz!

Nehhale, İsrail hapishanelerindeki İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklunun, kendilerine yönelik uygulanan cezai işlemlerin sürmesine tepki olarak süresiz açlık grevine başlaması üzerine yazılı açıklama yaptı.

"İslami Cihad, evlatlarını Siyonist hapishanelerinde düşmanın eline terk etmeyecek. Savaşa girmemiz bile gerekse, elimizdeki tüm imkanlarla onları destekleyeceğiz ve yanlarında duracağız." ifadesini kullanan Nehhale, hiçbir anlaşmanın kendilerini savaş seçeneğinden alıkoyamayacağını vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, 6 Eylül'de Gilboa Hapishanesi'nden gerçekleştirilen firarın ardından İsrail'in kendilerine uyguladığı cezai işlemleri protesto etmek için İslami Cihad Hareketi mensubu 250 tutuklunun süresiz açlık grevine başladığını duyurmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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