İslami Cihad'dan İran'a yanıt: Direnişimiz sadece işgale karşı

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi yaptığı resmi açıklamada, direnişlerinin sadece İsrail işgaline karşı olduğunu, başka bir hedefle bağlantılı olmadığını belirtti.

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi yaptığı resmi açıklamada, direnişlerinin sadece İsrail işgaline karşı olduğunu, başka bir hedefle bağlantılı olmadığını belirtti. Hareket'in açıklaması, İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkilinin, İslami Cihat Hareketi'nin ve Filistin'deki diğer grupların İran'ı savunmak için orada olduğu yönündeki sözlerine yanıt olarak geldi.

Hareket, yaptığı basın açıklamasında, Siyonistlerin Filistin'i işgali karşısında İran ile ittifak yapıldığını belirtti. Ancak Filistin halkının direnişinin Siyonist projenin kurulmasından ve Filistin'i işgalinden bu yana var olduğunu, başka bir hedefle bağlantılı olmadığını vurguladı.

İslami Cihad Hareketi, söz konusu açıklamasının, İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Gulam Ali Reşid'in, Filistin'deki İslami Cihad hareketi de dahil olmak üzere Filistin'deki direniş gruplarının İslam Cumhuriyeti'ni savunmak için orada olduklarını belirttiği ve medyada olumsuz bir şekilde yayılan açıklamasına yanıt olarak geldiğini kaydetti. Hareket, "İran da dahil olmak üzere direniş güçleri, Siyonist düşmana ve müttefiklerine karşı hedef olarak tek cephede duruyor" dedi.

Reşid açıklamasında, “Kudüs Gücü'nün eski Komutanı Kasım Süleymani'nin suikastından üç ay önce İran kuvvetlerinin liderlerini bilgilendirerek, İran toprakları dışında, İran sınırından başlayıp Akdeniz kıyılarına kadar uzanan bir noktada 6 orduyu örgütlediğini ve bu orduların ve halk güçlerinin bin 500 kilometreden daha geniş bir bölgede konuşlandırıldığını” belirtti.

Reşid bu orduların Lübnan'da Hizbullah, Filistin'de Hamas ve İslami Cihat, Yemen'de Ensarullah Güçleri (Husiler), Irak'ta Haşdi Şabi milisleri ve Suriye ordusu olduğunu açıkladı. Reşid bu güçleri "İran'a yönelik saldırılara karşı caydırıcı güç" olarak nitelendirerek, Kasım Süleymani'nin o dönem, "Düşman İran rejimini hedef almak istiyorsa, önce bu ordularla yüzleşmeli" dediğini kaydetti.

Uzun yıllardır İran'dan doğrudan destek alan İslami Cihad, ilişkileri Arap meseleleri üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle desteği kesme noktasına gelen gerilimle gölgelenmesine rağmen İran'a en yakın grup olarak biliniyor. İran, Filistin Yönetimi'nin Filistin bölünmesini beslediğini ve güçlendirdiği gerekçesiyle, Filistin topraklarındaki İslami Cihat, Hamas ve diğer silahlı grupları destekliyor.

Kaynak: Şarkul Avsat

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