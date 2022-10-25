İslamabad’da bu konuşuluyor: Türkiye, Pakistan ile savaş uçağı geliştirecek!

Türkiye’nin yeni Xiaolong avcı uçağının Ar-Ge çalışmalarına katılma hususunda Pakistan ile pazarlık yürüttüğü, ayrıca Xiaolong 3 siparişi verebileceği belirtildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Pakistan merkezli düşünce kuruluşu PSF, Türkiye'nin Pakistan ile birlikte Xiaolong 4 savaş uçağı geliştireceğini açıkladı. Çin'de yayın yapan Zaker gazetesinin haberine göre; sosyal medyada yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yeni Xiaolong avcı uçağının Ar-Ge çalışmalarına katılma hususunda Pakistan ile pazarlık yürüttüğü, ayrıca Xiaolong 3 siparişi verebileceği belirtildi.

TÜRKİYE BU UÇAKLA İLGİLENEN İLK NATO ÜLKESİ

Haber, Türkiye'nin Xiaolong uçağı ile ilgilenen ilk NATO ülkesi olması nedeniyle dikkat çekti.Türkiye, daha önce Rus yapımı silah satın alması üzerine ABD ile sorun yaşamıştı. Tamamen Batılılaşmış olan Türk Hava Kuvvetleri, NATO içinde ABD ve İngiltere'den sonra üçüncü sırada yer alıyor.Hava kuvvetlerini geliştirmek isteyen Türkiye, ABD'nin F-35 programından çıkartıldıktan sonra Rusya'dan Su57 ve Su35 alma arzusunu da açıklamıştı.

Bazı uzmanlara göre, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırım uygularken, Türkiye bu dönemde Rus savaş uçaklarını satın alarak eleştirilerin hedefi olmak istemiyor.

TÜRKİYE, SADECE ABD'YE GÜVENMEK İSTEMİYOR

Hu Niu, Türkiye'nin iki nedenle Xiaolong ile ilgilendiği kanısında. İlk olarak, uçağın üstün performansı. F-16'dan daha üstün hava muharebe kabiliyetine sahip Xiaolong 3 modeli, ayrıca F- 16'ların yarı fiyatına satılıyor. İkinci neden ise Türkiye, artık sadece ABD'ye güvenmek istemiyor, teçhizatını çeşitlendirmek istiyor.

Türkiye ve Pakistan'ın Xiaolong 4 avcı uçağını birlikte geliştirmesi, yerli savaş uçağını üretmek isteyen Türkiye'nin bu alandaki yeteneğini de artırabilir. Türkiye, Xiaolong 4'ün Ar-Ge projesine girerse ya da Xiaolong 3 satın alırsa Çin silahları NATO pazarına ilk kez girmiş olacak.