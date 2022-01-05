İslam ülkeleri ABD’nin İsrail’le normalleşme baskılarını reddediyor

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap ve İslam ülkelerinin, ABD’nin İsrail ile normalleşmeleri yönündeki baskısını reddettiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, "Filistin'in Sesi" radyosuna yaptığı açıklamada, Endonezya, Maldivler ve Komor Adaları'nın İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirme konusunda ABD'nin hedefindeki ülkeler olduğunu ifade etti.

Bu ülkelerin ABD baskılarını reddettiğini ve normalleşme için işgalin sonlandırılmasını şart koştuklarını vurgulayan Maliki, "ABD'li yetkililerin bu ülke başkentlerine geldiği, yöneticileriyle net bir şekilde konuştuğu ve İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çağrıldığı konusunda bu ülkeler tarafından resmen bilgilendirildik." dedi.

Maliki, "Bizim şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla bu ülkeler İsrail ile diplomatik ilişkileri tesis etmeyi reddediyor." diyerek söz konusu ülkelerin aldığı tavrı takdir ettiğini kaydetti.

Suudi Arabistan ile Endonezya

İsrail'in Maldivler ve Komor Adaları ile diplomatik ilişki kurmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Yediot Aharonot gazetesinin dünkü haberinde Tel Aviv yönetiminin son aylarda Güney Asya ülkesi Maldivler ve Güneydoğu Afrika ülkesi Komor Adaları ile diplomatik ilişkiler tesis etmek için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilmişti.

Haberde ayrıca, İsrail için normalleşme sürecinin en önemli iki ülkesinin Suudi Arabistan ile Endonezya olduğu vurgulandı. Ancak her iki ülkenin de İsrail ile ilişkilerde bir atılım için henüz yeterli bir olgunluğa ulaşmadığı, bunun biraz zaman alacağı ifade edilmişti.

İsrail, 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Fas ve Sudan ile ilişkilerini normalleştirmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.