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TIMETURK / DÜNYA / İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı

İngiltere'de İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin eski Başkanı Tommy Robinson, tatil için gittiği Meksika'ya alınmadı.

56 Dakika Önce
2022-04-02 21:19:46
İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Meksika'ya alınmadı

Gerçek adı Stephen Christopher Yaxley-Lennon olan aşısı sağcı İngiliz Tommy Robinson, çocuklarıyla Meksika'nın Cancun Havaalanı'nda gözaltına alındığını söylediği bir video paylaştı.

Gözaltına alınma kararına tepki gösteren Tommy Robinson, "İslam'ı eleştirmekten" başka bir şey yapmadığını belirterek, "Ulusal güvenlik nedeniyle sınır dışı ediliyorum." dedi.

İflas ettiğini öne sürdüğü için tatile gitmesi şüpheli bulundu

Suriyeli mülteci öğrenci Cemal Hicazi'nin açtığı iftira davasında 100 bin sterlin (1 milyon 926 bin Türk lirası) ödemesine hükmedilmesinden sonra iflas ettiğini öne sürerek ödeme yapmayan Robinson'un tatile gitmesi şüpheli bulundu.

İngiltere'de önde gelen faşizm ve ırkçılık karşıtı kampanya gruplarından Hope Not Hate'in CEO'su Nick Lowles, "İflas ettiği varsayılan bir adamın Meksika'ya tatile gitmeyi göze alabilmesi gerçeği apaçık ortaya koyuyor." diye konuştu.

Lowles, aşırı sağcının 3 milyon sterline kadar mal varlığa sahip olabileceğine inandığını ve bunu kanıtlamak için delil topladıklarını belirtti.

Tommy Robinson, geçen ay iflas ettiği iddialarının görüldüğü duruşmaya katılmamıştı. AA .

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