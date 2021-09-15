'İslam kanunları 400'den fazla spora izin veriyor'

'Taliban'ın tek bir talebi var; her sporun İslam hukukuna göre yapılması... Bu, erkekler için çok az sorun teşkil ediyor. Taliban'ın Komite Başkanı Rüstemzai ise; bunların hepsi propaganda! Hiçbir sporu yasaklamayacağız” diyor..

Afganistan'da Taliban yönetiminin siyasi atraksiyonları sürerken ülkenin geleceğinde söz sahibi olması durumunda hangi sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda nelerin devreye alınacağı konusu sadece ulusal değil uluslararası arenada da tartışma konusu. Bu tartışmalara AFP'nin haberini ele alarak yorumlayan Le Matin Gazetesi de Taliban'ın ülke içi spora bakışına dair ayrıntıları ele almaya çalıştı...

Haberde şunlara dikkat çekildi: "Şimdi Afganların spordan mahrum edilmemesi gerektiğini biliyorsak, Afgan kadınlarının hangi disiplinleri uygulayabileceğini hala bilmiyoruz. Burada, kriket yapan Afganlar ayrı bir durum. Kadınlar da bu sporu yapabilecek mi? Hala bilmiyoruz. Futbol, ​​yüzme, atletizm, binicilik… Kabil'de yeni Taliban spor şefi bize güvence veriyor: Afganlar “400 spora” kadar oynayabilecekler. Ancak kadınların toplum içinde uygulayıp uygulayamayacaklarını henüz söyleyemez"

İşte habere dair ayrıntılar:

"Eski hükümetin geri kalanı gibi kaçan Afgan Olimpiyat Komitesi eski başkanının büyük koltuğunda oturan iyi huylu Beşir Ahmed Rüstemzai gündemde. İri yapılı, yuvarlak ve çekici bir yüz, siyah sarık ve uzun ve kalın tuzlu ve biberli sakallı, yeni atanan Afgan spor ve beden eğitimi direktörü eski bir güreş ve kungfu şampiyonu. İlk Taliban rejimi altındaki kung fu federasyonunun başkanı, daha sonra Batı yanlısı hükümetle çalıştı ve sonunda "yaygın yolsuzluk" nedeniyle ayrıldığını söyledi.

Özgürlüğünden başlayarak Taliban'a çok şey borçlu: Muhaliflere yakın olduğu için hükümet tarafından hapsedildi, yedi yıl gözaltında tutulduktan sonra 15 Ağustos'ta onu serbest bıraktılar, aynı zamanda Kabil'i ve iktidarı aldılar.

AFP'ye göre, Taliban'ın, rakiplerini elimine etmek için esas olarak stadyumları kullandıkları 90'lardan evrimleştiğini hemen temin ediyor. Ve sporu "ülkenin her yerinde" geliştireceklerini ve artık özellikle Batılıların korktuğu gibi erkekler arasında sıkı bir şekilde kontrol etmeyi ve kadınlar arasında yasaklamayı vadediyor...

Rüstemzai, "Bunların hepsi propaganda! Hiçbir sporu yasaklamayacağız” diyor... Afganların endişelenecek hiçbir şeyleri yok ve en sevdikleri sporları, futbolu, kriketi ve dövüş sanatlarını akıllarında tutmaya devam edebilecekler. Ve diğerleri, çünkü "İslam kanunları 400'den fazla spora izin veriyor".

Taliban'ın tek bir talebi var: Her sporun "İslam hukukuna göre yapılması". Bu, erkekler için çok az sorun teşkil ediyor, diye açıklıyor: Şeriat yasalarına uymak için sadece dizlerini örtmek zorundalar. Yani tek yapmaları gereken “biraz daha uzun şortlar” giymek. Futbol da dahil olmak üzere “tüm sporlar için” işe yaradığını söylüyor.

Ama kadınlara ne olacak? Batı tarafından dönüşte Taliban'ın beklendiği bu hassas bölgede Molla Rüstemzai yumurta kabuğu üzerinde yürüyor. Hala güvence vermek istiyor: Orada da Taliban arasında "değişiklikler oldu".

Ancak bazı ifadeler ciddi anlamda şüphe uyandırıyor. Bir hafta önce, bir Taliban yetkilisi, Ahmedullah Wasiq, Avustralyalı SBS kanalına, rejimin, halkın gözü önünde olmaları durumunda kadınların kriket oynamasına izin vermemesi gerektiğini söyledi....

Haber şöyle devam ediyor:

"Bir uzlaşma, Taliban'ın kadınların peçe takmak ve erkeklerden ayrı kalmak gibi belirli koşullar altında çalışmasına izin verdiği üniversitelerdeki liderliği takip etmek olabilir. Molla Rustamzai'ye bir danışman, "Aynı şeyi hayal edebiliriz: Kadınların spor yapmalarına izin vermek, ancak erkeklerden ayrı olarak" diyor. Taliban'ı dinlemek, kadınlara sporu yasaklamak değil, erkeklerle ve toplum içinde sporu çok ince giyinerek yapmalarını engellemektir. Erkeklerin dizlerini örtmesi yeterli olduğunda, onları toplumda birçok spordan mahrum eden şey.

Sorun, diğerlerinin yanı sıra uluslararası maçlar için, kamuoyunda ve medyada ortaya çıkıyor. Uluslararası maçlarda oynayabilmek için her ülkenin bir erkek takımına ve bir kadın takımına sahip olması gereken krikette Taliban zaten baskı altında.

Ahmadullah Wasiq'in açıklamalarının ardından Avustralya, Kasım ayında Hobart'ta yapılması planlanan iki ülke arasındaki ilk tarihi erkekler maçını iptal etmekle tehdit etti. Afgan federasyonu başkanı Azizullah Fazli, SBS radyosunda Taliban'ın belirli koşullar altında kadınların kriket oynamasına izin verebileceğini ima etti. "Çok yakında size güzel haberler vereceğiz" diye ekledi.Konudan bıkan Molla Rüstemzay, onu Taliban'ın emrine havale etti: "Bizden kadınlara yetki vermemizi isterlerse yaparız, yoksa yapmayacağız".

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.