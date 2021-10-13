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TIMETURK / DÜNYA / İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e ''Müslüman mezarlığı'' tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e ''Müslüman mezarlığı'' tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Kudüs'teki Müslümanlara ait mezarlıklara yönelik 'saldırısını' kınadı.

1 Gün Önce
2021-10-13 07:59:18
İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e ''Müslüman mezarlığı'' tepkisi

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs kentindeki Müslüman mezarlıklarının hürmeti karşısındaki saldırıyı ve bin yıldan daha eski Müslüman mezarlarının açılmasını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Bu saldırıların Kudüs şehrine, halkına, kutsal değerlerine, Müslüman kimliğine ve medeniyet simgelerine karşı İsrail'in işgal politikaları kapsamında gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bu eylemlerin ayrıca Müslümanların ve Filistinlilerin duygularına yönelik bir provokasyon olduğu aktarıldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, 10 Ekim'de işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın doğu surlarının dibinde bulunan Müslüman Yusufiye Mezarlığı'ndaki bazı kabirleri iş makineleriyle tahrip etmişti.

Müslümanlara ait olduğu ifade edilen mezarlardan bazı kemikleri ortaya çıkaran kazılar, bölgeye gelen Filistinlilerin tepkisi üzerine durdurulmuştu. Filistinliler ortaya çıkan kemiklerin üstünü yeniden toprakla örterek etrafını taşlarla çevrelemişti.

FIFA BAŞKANI'NIN MÜSLÜMAN MEZARLIĞI ENKAZI ÜZERİNDEKİ TÖRENE KATILMASINA TEPKİ

Öte yandan İİT, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Kudüs'te Müslümanlara ait Me'menullah Kabristanı'ndaki enkaz üzerinde düzenlenen bir merasime katılmasını da kınadı.

Infantino, pazartesi günü Batı Kudüs'teki Me'menullah Kabristanı'nın bulunduğu arazide yer alan "Tolerans (Hoşgörü) Müzesi"nde düzenlenen bir törene katılmıştı.

Tören, İsrail'le ile Arap ülkeleri arasında varılan normalleşme anlaşması dairesinin genişletilmesini hedefleyen "Güç Yoluyla Barış İçin Friedman Merkezi"nin açılışı münasebetiyle düzenlenmişti.

İsrail, içinde sahabe ve Selahaddin Eyyubi'nin ordusundaki askerlerinin mezarlarının olduğu belirtilen tarihi Me'menullah Kabristanı'nın büyük bir kısmının üzerine 2008'de alışveriş merkezi, 2013'te de parka çevirdiği bir kısmına da daha sonra Tolerans Müzesi inşa etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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