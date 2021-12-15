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TIMETURK / DÜNYA / İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'ye övgü

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'ye övgü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Türkiye'nin İİT'ye olan desteklerini takdir ettiğini söyledi.

50 Dakika Önce
2021-12-15 16:04:45
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye'ye övgü

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre Taha, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki makamında İİT Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Mehmet Metin Eker ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile İİT arasındaki iş birliğinin önemi ve ikili iş birliğini daha da güçlendirmenin olanakları ele alındı.

Genel Sekreter Taha, Türkiye'nin İİT'ye ve İslami konulardaki ortak çalışmalara sağladığı destekleri takdir ettiğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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