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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Tunus için 'istikrar' açıklaması

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, 'Tunus'un mevcut aşamadan hızlı bir geçişle yeniden istikrara dönmesi' temennisinde bulundu.

41 Dakika Önce
2021-07-27 23:03:42
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Tunus için 'istikrar' açıklaması

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İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Useymin, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile bu ülkede yaşanan son gelişmeleri ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Useymin, İİT'nin Tunus'un istikrar ve güvenliğine verdiği önemi ve Tunus halkına olan tam desteğini vurguladı.

Tunus hükümeti ve Meclisine yönelik darbe girişimine değinmeyen Useymin, "Tunus'un mevcut aşamadan hızlı bir geçişle yeniden istikrar ve huzura dönmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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