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TIMETURK / DÜNYA / İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü ''Afganistan'' toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü ''Afganistan'' toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT), Afganistan'daki durumları görüşmek üzere yarın olağanüstü toplanacağı duyuruldu.

47 Dakika Önce
2021-08-21 19:02:33
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan olağanüstü ''Afganistan'' toplantısı

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine teşkilatın yarın Cidde kentindeki genel merkezinde daimi üyeler düzeyinde toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda Afganistan'daki son durumların görüşüleceği ifade edildi.

AFGANİSTAN'DA TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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