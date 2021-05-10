İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan İsrail’e tepki

İsrail’in Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırmasına tepki gösteren İİT, tüm sorumluların yargılanması gerektiğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT)'na bağlı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere güç kullanılması ve Ramazan ayında vahşet uygulanması kınandı.

Bunun dini özgürlüklerin ciddi şekilde ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistinlilerin Doğu Kudüs'teki evlerinden tahliyesi sırasında İsrail'in Filistin halkına yönelik vahşetinin artması, tüm sorumluların yargılanmasını gerektiren bir savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİN TOPRAKLARININ AYRILMAZ PARÇASI"

Açıklamada ayrıca "Doğu Kudüs, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır ve İsrail, zorlayıcı önlemlerle onun hiçbir parçasına el koyamaz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma da "İsrail'e bu insanlık dışı ihlallerinden vazgeçmesi için baskı yapma ve bu çatışmayı kapsamlı, adil bir çözüme ulaştırmak için somut önlemler alma" çağrısında bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.