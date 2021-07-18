İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan BM'ye ''Mescid-i Aksa'' tepkisi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), fanatik Yahudilerin ve İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) baskınlar karşısında sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın avlusunda ibadet edenlere yönelik mükerrer saldırıları kınandı.

Bu eylemlerin, işgalci güç İsrail'in, Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükoyu değiştirme girişimleri çerçevesinde gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, bunun uluslararası hukuku, Cenevre Sözleşmelerini ve BM kararlarını ihlal etmek anlamına geldiği aktarıldı.

İİT, bu sistematik saldırıların tüm sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu belirtti.

İİT, BMGK başta olmak üzere uluslararası toplumu bu ihlallere son verilmesi için sorumluluklarını üstlenmeye ve barışın sağlanması adına siyasi bir sürecin başlatılması için çalışmaya çağırdı.

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli kadınlara saldırdı. İsrail askerlerinin sert müdahalesine uğrayan Filistinli bir kadın yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.