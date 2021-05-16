DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BM’den İsrail ve Filistin’e çağrı: Anlamsız kan dökmeye son verin
Nekbe (Büyük Felaket)... ‘Siyonistler de Naziler gibi hesap verecek!’
İsrailli 180 bilim insanından UCM'ye: İsrail'e güvenmeyin!
Yeni haftada bu veriler takip edilecek
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'i durdurun
Papa sonunda konuştu, ancak İsrail'i kınayamadı!
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediyelere övgü
Filistin’de son durum: Son 5 gün içinde 55 çocuk, 33 kadın hayatını kaybetti
Erdoğan Ruhani ile görüştü: İsrail'e caydırıcı bir ders verilmeli
Konya'da üzücü kaza: Ölü ve yaralılar var
İsrail'in Ankara Misyon Şefi: Türkiye ile temas kurulmadı
Gazze Belediyesi: İsrail 40 cadde ve kavşağı kullanılamaz hale getirdi
İsrail'e uluslararası uçuşlar durduruldu
Uzmanlar: İsrail Filistinlileri boyun eğdirmekten aciz kaldı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Yok kozmetikçiymişim, kürcüymüşüm, otçuymuşum. Külliye'de böyle bir şey yok

İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'i durdurun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma 'İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma' çağrısında bulunuldu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
16.05.2021 16:23:39
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'i durdurun

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan'ın talebiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde sanal ortamda düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Uluslararası topluma "ahlaki, insani ve hukuki sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulunan Useymin, "İsrail'in Filistin halkına, kutsallarına, mülklerine ve uluslararası hukuk tarafından tanınan haklarına yönelik saldırılarının ve sistematik ihlallerinin durdurulmasını" istedi.

thumbs_b_c_9bbff3a8e026ee640c71ff12876e8e80

Useymin, şunları kaydetti:

"Saldırıların yanı sıra Filistinlilerin mülklerine el koymak, hak sahiplerine topraklarını tahliye etme çağrısı yapmak meşru haklarının inkarıdır ve bu yapılanlar barış sürecine hizmet etmemektedir. Aksine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki samimi çabaları engellemektedir."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş