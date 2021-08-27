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İslam İşbirliği Teşkilatı'dan Kabil'deki saldırılara kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırısı şiddetle kınandığı vurgulandı.

27 Dakika Önce
2021-08-27 07:30:23
İslam İşbirliği Teşkilatı'dan Kabil'deki saldırılara kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki saldırı şiddetle kınanarak, İİT'nin, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurgulandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, terörle mücadele için çabaların ve uluslararası iş birliğinin iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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