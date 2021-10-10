İslam düşmanlığıyla bilinen Danimarka gazetesi şimdi de Öcalan'ın reklamını yayınladı

İslam düşmanlığı ve ırkçı tavırlarıyla bilinen Danimarka'nın Jyllands-Posten gazetesi, son olarak da PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan'ın reklamına sayfalarında yer verdi.

Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka'da yayın yapan ve İslam düşmanlığı söylemleriyle tepki çeken Jyllands-Posten gazetesi, şimdi de PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamını yayınladı.

HZ. MUHAMMED KARİKATÜRÜ YAYINLAMIŞLARDI

Irkçı söylemleriyle de tepki çeken Gazete 2005 senesinde Hz. Muhammed'in sözde 12 karikatürüne sayfalarında yer vererek Müslümanların nefretini kazanmıştı.

Bu defa da PKK'nı sözde elebaşı Öcalan'ın reklamını yayınlayarak teröre destekte bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLİYOR

ABD ve Avrupa ülkelerinde PKK, DAEŞ gibi terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Buna karşın İslam düşmanı Danimarka gazetesi Jyllands-Posten bir terör örgütünün reklamını yayınlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.