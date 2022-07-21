'İskeçe' denmesine Yunan ırkçılardan tepki geldi, film kaldırıldı

Yunanistan’da İskeçe Belediyesi, kentteki festival için 3 dilde tanıtım filmi hazırladı. Kentin Yunanca isminin yanında Türkçe 'İskeçe' ifadesine de yer verilmesi Yunanistan'daki ırkçı kesimleri rahatsız etti.

Yunanistan'da İskeçe Belediyesi, kentteki festival için 3 dilde tanıtım filmi hazırladı. Kentin Yunanca isminin yanında Türkçe 'İskeçe' ifadesine de yer verilmesi Yunanistan'daki ırkçı kesimleri rahatsız etti. Tepkilerin ardından Türkçe tanıtım filmi kaldırılırken, İskeçe Kültür Merkezi Başkanı istifa etmek zorunda kaldı.

Batı Trakya'da Türklere yönelik ırkçılık bir kez daha gözler önüne serildi. İskeçe Belediyesi, her yıl binlerce kişinin katıldığı ‘Eski Şehir Festivali' için tanıtım filmi hazırladı. Film, Yunanca, Bulgarca ve Türkçe yayınlandı.

Ancak, Türkçe hazırlanan tanıtım filmi Yunan ırkçıları rahatsız etti. Sebebi ise Türkçe film ve broşürde kentin Yunanca ismi olan Ksanthi'nin yanı sıra Türkçe adı ‘İskeçe'ye de yer verilmesi.

Tepkilerin ardından Türkçe tanıtım filmi yayından kaldırıldı

İskeçe Belediye Başkanı Manolis Çepelis özür diledi, İskeçe Kültür Merkezi Başkanı İlias Askaridis de istifa etmek zorunda kaldı.

Askaridis, Türkiye'deki turizm pazarına da hitap eden ancak hedefine ulaşamayan tanıtım filminin sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

Osmanlı Tarihçisi Yorgos Bacakidis ise ırkçı yaklaşımlara tepki gösterdi ve İskeçe'de yaşayanların yarısının Türk azınlık olduğunu hatırlattı:

"Yıllardır burada yaşayan biri olarak iki farklı din ve ırka ait halkların her zaman uyum içinde, barış ve kardeşlik ilkeleriyle yaşaması için savaş verdim. Bizim için Ksanthi veya İskeçe olması önemli değil, önemli olan bu bölgenin kalkınabilmesi. Atalarından o şekilde öğrenmişler. Tabii ki İskeçe diyecekler."

Bacadikis, Irkçılık yüzünden İskeçe'nin turizm konusunda gelişemediğine dikkati çekti.

TRTHaber