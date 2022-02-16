“İşin açıkçası BAE ziyaretinin bu kadar iyi geçmesine biz de şaşırdık”

Habertürk yazarı Kübra par, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretine katılan bir üst düzey yetkilinin, “İşin açıkçası bu kadar iyi geçmesine biz de biraz şaşırdık” dediğini aktardı.

Habertürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinin "beklentilerin de ötesinde bir sıcaklıkta geçtiğini" söylerken, "Öyle ki Türk heyeti BAE tarafından neredeyse abartılı bir ilgiyle karşılandı. Erdoğan'ın makam aracı Kasr El Vatan Sarayı'na girerken, gösteri uçakları ve top atışlarıyla bir karşılama töreni düzenlendi" dedi.

Par, heyete katılan bir üst düzey yetkilinin, “İşin açıkçası bu kadar iyi geçmesine biz de biraz şaşırdık” dediğini aktardı.

Kübra Par, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Peki ne oldu da düşmanlaşma derecesine gelen ilişkiler kısa sürede yeniden normalleşti? Konuştuğum yetkili bu soruya esprili bir yanıt verdi: 'Wittgenstein'ın dediği gibi; bazı sorunlar çözülmez, sadece ortadan kaybolur.'

Aslında her iki ülkenin de yeni bir sayfa açmak için kendine göre nedenleri vardı. Türkiye açısından bu hem başta Doğu Akdeniz olmak üzere dışarıdan çevrelenmekten ve giderek yalnızlaşmaktan kurtulma arzusu hem de yabancı yatırımcı ihtiyacına dayanıyor diyebiliriz. BAE'nin attığı adımın arkasındaki en büyük sebep ise galiba Trump sonrası dönemde daha realist bir dış politika geliştirme arzularından kaynaklanıyor.”

Par, Türkiye'nin dış politika konusunda yeni bir sürece girdiğini, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile eşgüdümlü olarak barıştığını söylerken, "Kısacası, Yunanistan'ı saymazsak 2022'de çok gerilimli olduğumuz bir ülke kalmayacak gibi. Bütün bu olup bitenin iç siyaset açısından tercümesi şu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e dışarıda gerilim cephelerini azaltarak girecek. Körfez yatırımları da beklediği düzeyde olursa ekonomide yaşanan bunalımı hafifleterek seçim sürecine bugüne kıyasla daha avantajlı girmeyi planlıyor olabilir" düşüncesini dile getirdi. .