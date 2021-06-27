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IŞİD Kerkük'te polislere saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

IŞİD’in Irak'ın Kerkük kentindeki bir polis kontrol noktasına düzenlediği silahlı saldırıda 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı belirtildi.

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27.06.2021 19:55:28
IŞİD Kerkük'te polislere saldırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Irak Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Riyad nahiyesi yakınlarında Irak federal polis gücüne ait bir kontrol noktasına IŞİD mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Saldırıda 1 polisin öldüğü, 2 polisin yaralandığı aktarıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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