IŞİD'in eski elebaşlarından biri yakalandı
Fas, IŞİD'in eski liderlerinden birin Yunanistan'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.
2021-07-29 08:38:21
Fas, IŞİD'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.
Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Fas ve Yunanistan'dan yetkililerin düzenlediği operasyonla IŞİD'in eski elebaşının yakalandığı duyuruldu.
Yakalanan kişinin kimliğine ve operasyona dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, şahsın iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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