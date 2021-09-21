'IŞİD'in Afgan halkında bir karşılığı yok'

Taliban Sözcüsü ve yeni yönetimin Enformasyon ve Kültür Bakan Yardımcısı Zebihullah Mücahid, başkent Kabil'de bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Mücahid, ülkedeki son gelişmelere dair soruları cevaplandırdı.

Kabil Havalimanı

Başkent Kabil'deki havalimanının faaliyete geçirilmesi için tüm çalışmaların tamamlandığını ifade eden Mücahid, iç uçuşların da başlamış olduğunu kaydetti.

Mücahid, ABD güçlerinin merkezi radarı tahrip etmesi sebebiyle dış uçuşların henüz başlayamadığını, ancak tamirin kısa süre içerisinde tamamlanacağını ve uçuşların da başlayacağını söyledi.

Ekonomik sorunlar

Mücahid'e yöneltilen sorular arasında Afganistan'ın ekonomik durumuna dair sorular da vardı.

Taliban Sözcüsü, devleti idare edebilmek için gerekli maddi kaynakları edinmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade ederken, devlet gelirlerini toplamaya çalıştıklarını, ticaret ve gümrük gelirleriyle kısa süreli ihtiyaçların karşılanabileceğini kaydetti.

Mücahid aynı zamanda, çöken ABD destekli Kabil yönetiminin yetkililerinin de, Afganistan'a ait yüklü miktarda parayı çalarak yurt dışına götürdüğünü belirtti.

Ekonomik durumdaki olumsuzlukları üç temel sebebe bağlayan Mücahid, bunların eski yöneticilerin paraları çalarak ülke dışına çıkması, ABD'nin Afganistan'a ait rezervleri dondurması ve henüz devlete ait gelirlerin toplanamaması olduğunu belirtti. Mücahid, kısa bir süre içerisinde durumun düzelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Uluslararası tanınma için diplomatik temasların sürdüğünü kaydeden Mücahid, bunun için de faaliyetlerin devam edeceğini ancak iç işlerine karışma niteliğinde olan durumlara da müsade edilmeyeceğini ifade etti.

IŞİD

Mücahid'in gündeminde, son süreçte IŞİD tarafından düzenlenen saldırılar da vardı.

IŞİD'in Afgan halkı içerisinde desteğinin olmadığını, yalnızca bazı kişilerin zihniyet açısından IŞİD'e sempati beslediğini ifade eden Mücahid, IŞİD'e hareket alanı bırakmayacaklarının altını çizdi.

Taliban Sözcüsü, El Kaide'nin de bölgeden dış dünyaya yönelik bir tehdit oluşturmayacağı taahhüdü verdiklerini vurguladı.

Koronavirüs

Afganistan'ın savaştan yeni çıkan bir ülke olarak dış yardımlara özellikle ihtiyaç duyduğunu söyleyen Mücahid, Çin'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mücahid, Çin'in 3 milyon doz koronavirüs aşısını Afganistan'a yollayacağını, bu aşıların da uygulanacağını söyledi.

Öte yandan Zebihullah Mücahid, hükümete düzenlenmesi düşünülen yemin törenini de iptal edildiğini, bu tören için vakit olmadığını ve hükümetin ülke için gerekli çalışmaları odaklandığını dile getirdi.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.