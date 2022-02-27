İşgale tepkiler büyüyor! 19 Avrupa ülkesinden Ruslara darbe

Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepkiler giderek büyüyor. 19 Avrupa ülkesi hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Bu arada Hava yolu şirketi WizzAir, Ukrayna ve Moldova hava sahaları kapatıldığı için Rusya uçuşlarını 1 Mart'a kadar askıya aldığını açıkladı.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya Avrupa ülkelerine yaptırm kararları büyüyor.

18 Avrupa ülkesi hava sahısını Rusya'ya kapatma kararı aldı.

Finlandiya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldığını açıkladı

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.

Avusturya da kapattı

Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyurdu.

Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın, Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatırsa bunu destekleyeceğini ifade etti.

Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.

Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.

Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

Bir darbe de Belçika'dan

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı dün de Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirmiş, bu kapsamda 2 bin otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklamıştı.

Belçika'nın ayrıca gelecek dönemde de NATO gücü kapsamında Romanya'ya 300 asker göndereceği kaydedilmişti.

Danimarka ve İsveç de hava sahasını kapattı

Danimarka ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahalarını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını belirterek "Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in gücünü çökertmeliyiz." ifadesini kullandı. İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi. Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi. Almanya da kapatma kararı aldı Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu. Haberde, Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in ARD'ye ülkesinin Rusya'ya yerel saatle 15.00'ten itibaren hava sahasını kapatacağını doğruladığı belirtildi. Ulaştırma Bakanlığının Twitter hesabından dün yapılan paylaşımında, "Bakan Volker Wissing Alman hava sahasının Rus uçaklarına kapatılmasını destekliyor ve bunun için hazırlıkların tamamlanmasını istedi." ifadesi kullanılmıştı. İtalya ve Hollanda ve Fransa da sıraya girdi İtalya ve Hollanda da, hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı. İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. Başbakanlığın, Twitter hesabından "Ukrayna" etiketiyle yapılan paylaşımda, "İtalya, hava sahasını Rusya'ya kapatıyor." ifadesi kullanıldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus uçaklarına hava sahasını kapatan Avrupa ülkelerine İtalya da eklendi. Diğer yandan, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, daha önce açıkladığı İtalya'nın Ukrayna'ya sağlayacağı 110 milyon avroluk mali katkıya ilişkin Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Di Maio paylaşımında, "Ukraynalı mevkidaşım Dmitro Kuleba'ya aktardığım üzere, kardeşçe bir ilişki geliştirdiğimiz insanlara İtalya'nın desteğinin ve dayanışmasının somut bir ifadesi olarak Kiev hükümetine 110 milyon avronun ivedilikle ödenmesi için kararı imzaladım." ifadesine yer verdi. Hollanda, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı. Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu. Harbers, "Hollanda hava sahasında gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yoktur. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı. Fransa da, bu akşamdan itibaren hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu. Fransa'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 19 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu. WizzAir Rusya'ya uçuşlarını durdurdu

Bu arada Macaristan hava yolu şirketi WizzAir, Ukrayna ve Moldova hava sahaları kapatıldığı için Rusya uçuşlarını 1 Mart'a kadar askıya aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasında, Rusya'ya uçuşların 1 Mart'a kadar durdurulduğu, Moldova'nın başkenti Kişinev'e uçuşların ise 4 Mart'a kadar Romanya'nın Iasi Havalimanı'na yapılacağı kaydedildi. WizzAir, Ukrayna'ya uçuşları Rusya'nın saldırısı nedeniyle 24 Şubat'ta askıya almıştı. Lufthansa, Rusya'ya uçuşları bir haftalığına askıya aldı Rusya'nın Ukrayna'ya hava dan ve karadan saldırısı 3. gününe girerken, Alman hava yolu şirketi Lufthansa da, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahası ndaki uçuşlarını askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak." ifadesine yer verildi. Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.

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