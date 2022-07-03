'İsa Peygamber geri gelecek' diye aylardır kilisede tutulan onlarca kişi kurtarıldı

Nijerya’da polis, aralarında çocukların da bulunduğu 77 kişiyi aylardır tutuldukları kiliseden kurtardı.

BBC'de yer alan habere göre, Nijerya'nın Onda eyaletinde bir annenin, çocuğunun kiliseye gititğini söyledikten sonra kaybolduğunu bildirmesiyle soruşturma başlatıldı.

Polis, çocukların da aralarında bulunduğu 77 kişinin aylardır bir kilisede tutulduğunu tespit etti.

Kilisede tutulan kişilerin “İsa Peygamber'in ikinci gelişinin” nisan ayında olacağına inandırılarak burada tutulduğu tespit edildi.

Kilisenin papazı ve yardımcısı tutuklandı. Papazın, 26 çocuk, sekiz genç ve 43 yetişkini, İsa Peygamber'in nisan ayında geri geleceğine daha sonra da eylül ayında geleceğine inandırdığı öğrenildi.

Kaynak: T24