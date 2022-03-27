İrlandalı Vekil'den ilginç çıkış! 'Afganistan’ı Taş Devri'ne geri döndürmek için bombaladılar. Şimdi yardım etmiyorlar'

Rusya'nın Ukranya'ya işgaliyle ilgili konuşan Güney İrlandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Mick Wallace, 'ABD, NATO ve Avrupa ülkeleri 'Afganistan'ı Taş Devri'ne geri döndürmek için bombaladılar ve şimdi oradaki insanların yüzde 90'ının yeterince yiyecek bulamıyor. Onlara yardım etmiyoruz. Niye ya?' diyerek tepkisini dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Sol grubunun üyesi Güney İrlandaMilletvekili Mick Wallace'den ilginç çıkış...

Ukrayna'nın, ABD ve NATO tarafından Rusya'yı baltalamak için kullanıldığını öne süren Wallace, Afganistan'la ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler'in önümüzdeki 12 ay içinde Afganistan'da bir milyon çocuğun ölebileceğini hesapladığını söyleyen Wallace, "ABD, NATO ve Avrupa ülkeleri "Afganistan'ı Taş Devri'ne geri döndürmek için bombaladı ve şimdi oradaki insanların yüzde 90'ının yeterince yiyecek bulamadığını söylüyorlar. Onlara yardım etmiyoruz. Niye ya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

The Irish Times'ın haberine göre; Wallece, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Avrupa'nın tavrını da eleştirdi.

ABD Başkanı Biden'ın, Wexford'daki yerel radyo istasyonu South East Radio'ya verdiği demeçte 'Ukrayna'ya silah sağlamanın yalnızca savaşı uzatacağını söylediğini belirten Wallece, "Bence Ukrayna, ABD ve NATO tarafından Rusya'yı baltalamak için savaşlarında kullanılıyor." dedi.

ABD ve NATO'nun ikiyüzlü davrandığını ileri süren Wallece, "İsteselerdi Ukrayna'nın savaşı kazanması için tüm silahları verirlerdi" dedi.

Güney İrlanda Bağımsız Milletvekili Wallace, bir Avrupa Komiseri'nin bu hafta kendisine kısıtlamaların Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesini sağlama olasılığının düşük olduğunu kabul ettiğini iddia etti.

Wallace, “Bana Rus ekonomisini zayıflatmaya çalıştığımız iddiası yapıldı. Rusya'ya para akışını durdurmaya çalışıyoruz. Ama gerçekte Rusya'ya para akışını durdurmuyoruz, hâlâ onların gazını alıyoruz.” dedi.

Avrupa'nın Rusya'ya "her hafta milyarlarca" para verdiğini ve şu anda artan gaz fiyatı göz önüne alındığında, Rusya'nın önümüzdeki 12 ay içinde gaz satışlarından "110 milyar [euro]" alması muhtemel olduğunu belirten Wallece, şunları söyledi:

“Rusya'nın yok edilmesine ne kadar ihtiyacımız var? Nükleer cephaneliği yok edilmiş Rusya gibi büyük bir güç mü istiyoruz?

Tamamen işlevsiz bir devletin dağılmasını ve nükleer silahlara sahip olmasını istiyor muyuz? Allah bilir nereye gidiyoruz.

Bunu söylediğin için öldürülürsün ama Avrupa'nın farklı bir güvenlik yapısına ihtiyacı var ve Rusya Avrupa'nın bir parçası."

Ayrıca Avrupa'nın savaştan kaçan Ukraynalıları kabul etmesinin övgüye değer olduğunu belirten Wallece, ancak bunun "mide bulandırıcı" bir ırkçılık seviyesini ortaya çıkardığını söyledi.

Wallace, Ukrayna'nın dünyada "korkunç şeylerin" yaşandığı tek yer olmadığını söyledi.

"Bir savaş durumundan kaçan herkes barındırılmalı, öyleyse neden başkalarına karşı farklı bir tutum var" diye soran Wallece, “Ukraynalılar bizimle aynı renkte mi? Beyaz tenleri mi var? Onların dini bizimki gibi mi? Irkçılığın seviyesi şiddetle açık ve mide bulandırıcı.” dedi. .