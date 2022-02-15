İrlandalı şarkıcı O'Connor oğlunun ölümünden sonra bir daha şarkı söylememeye yemin etti

Nothing Compares 2 U şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran, albümleri satış rekorları kıran dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, 17 yaşındaki oğlunun ölümünün ardından bir daha sahneye çıkıp şarkı söylemeyeceğini açıkladı.

Nothing Compares 2 U adlı şarkısıyla hem dünyada hem de Türkiye'de 90'lı yıllara damgasını vuran İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor, oğlunun yürek burkan ölümünün ardından bir daha asla canlı performans sergilemeyeceğini açıkladı.

Şarkıcının 17 yaşında hayatını kaybeden oğlu Shane Lunny, geçtiğimiz ay intihar gözetimi altındayken hastaneden kaybolmuş ve daha sonra ölü olarak bulunmuştu.

"ŞARKI SÖYLEYECEĞİM BİR ŞEY OLMAYACAK"

Yakın gelecekte sahnelere geri döneceği söylentileri üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan O'Connor, "Açıkça söylemem gerekirse, bu yıl, gelecek yıl veya başka bir zaman sahneye çıkıp performans sergileyeceğim söylentileri yanlış. Bir daha asla şarkı söyleyeceğim bir şey olmayacak" dedi.

Gözetim altında tutulduğu hastaneden kaçarak hayatına son veren oğlu için hastaneyi ve devlet yetkililerini suçlayan O'Connor, İrlanda devletini asla affetmeyeceğini dile getirmişti.

"İNTİHAR NOTLARINA RAĞMEN TABURCU ETTİLER"

Şarkıcı konuyla ilgili şunları söylemişti:

“Shane bir ay önce, cenaze planlarını da içeren intihar notları bırakmasının ardından Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri'ne (CAMHS) getirilmişti. Onu taburcu ettiler. Hiçbir planı olmadığını söyledi. Oysa oğlumun ‘Bir düğünden farkı olmayan cenaze töreni planladığını' söylediği kişi itiraz etmişti. Bu kişi CAMHS psikiyatristiydi. İrlanda'ya hoş geldiniz. Düğünlerin cenaze olduğu, cenazelerin düğün olduğu yer."

ÖLÜM HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERMİŞTİ

Dört çocuk annesi O'Connor, oğlunun ölüm haberini de sosyal medyadan açıklamış, “Benim hayatımın ışığı, güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, dünya mücadelesini bitirmeye karar verdi. Ve o şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde uyusun ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim benim. Seni çok seviyorum, lütfen huzur içinde yat" demişti.

MÜSLÜMANLIĞI SEÇMİŞTİ

Sinead O'Connor, 2018 yılında, Twitter'da paylaştığı mesajlarda hayranlarına Katolik Hristiyanlığı terk ederek İslam'ı seçtiğini duyurmuştu.

O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor" demişti.

NTV .