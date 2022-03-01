DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor
Soylu: FETÖ'nün tek umudu 'KHK mağduriyeti'
Rusya: Batı'nın kibirli felsefesine son verilmeli
SGK’dan Kadın İstihdamı Projesi açıklaması
Zelenski'nin eşi Olena Zelenska kimdir? Olena Zelenska ne iş yapıyor?
Alman teknik direktörden 'Ukrayna' istifası
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'da
Dünyanın en büyük konteyner şirketinden Rusya açıklaması
Rusya’dan 1 trilyon ruble hamlesi!
Rusya'dan Fransa'ya: Ekonomik savaş gerçek savaşa dönebilir
Yunanistan: Ukraynalı mültecileri kabul etmeye hazırız
Buğday fiyatları ne kadar arttı? Rusya Ukrayna savaşı buğday fiyatlarını vurdu
Ukraynalı gazeteciden Johnson'a: Ağlıyoruz, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz
Hamidiye damacana su ne kadar oldu? 2022 Hamiye suya zam mı geldi?
Fransa Rusya’ya 'topyekûn ekonomik/mali savaş' ilan etti

TIMETURK / DÜNYA / İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor

İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğini belirterek, bunun uluslararası hukukun ihlali olduğunu bildirdi.

16 Dakika Önce
2022-03-01 16:45:04
İrlanda: Rusya 'savaş suçu' işliyor

Coveney, İrlanda'nın kamu yayın kuruluşu RTE'ye yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu "son derece kötü” olarak niteledi ve çok sayıda sivil can kaybının beklenebileceğini kaydetti.

Bakan Coveney, "Durum kesinlikle korkunç. Giderek daha fazla sivilin öldürüldüğünü biliyoruz ve Rus güçlerinin aslında bir savaş suçu olan, sivilleri hedef aldığını gösteren kanıtlar var ve bence bu konuda çok açık ve net olmalıyız." dedi.

Dün geç saatlerde Harkiv kentindeki yerleşim alanlarında misket bombalarının kullanıldığına dair inandırıcı raporlar ve fotoğraflar gördüklerine işaret eden Coveney, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar, uluslararası hukukun kabul edilemez ihlalleridir. Bunlar savaş suçudur ve böyle adlandırılmalılar. Elbette, Rusya'dan Ukrayna'ya gelen ağır zırhlı Rus birliklerinin varlığının her zaman arttığını da görüyoruz."

Coveney, ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız olmadığını belirterek, "Rusya'nın Avrupa'nın kalbindeki egemen bir ulusu agresif şekilde işgal ettiğini ve bu ihtilafta taraf olduklarını" sözlerine ekledi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş