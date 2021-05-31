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Irkçılar, caminin camına 'Hitler geri döndü' yazdı

Avusturya'da hükümetin Müslümanlara ait kuruluşları dijital haritayla fişlemesi sonrası Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapıldı, cama 'Hitler geri döndü' ifadeleri yazıldı.

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31.05.2021 16:56:55
Irkçılar, caminin camına 'Hitler geri döndü' yazdı

Avusturya'da hükümetin Müslümanlara ait kuruluşları dijital haritayla fişlemesi sonrası Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapıldı, cama "Hitler geri döndü" ifadeleri yazıldı.

Avusturya'da Müslümanlara ait 632 kurumu dijital haritada fişlendi; kurumların yöneticileri ve adresleri afişe edildi.

Dijital fişlemeye tepkiler sürerken Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapıldı.

Caminin camına "Hitler geri döndü" ifadesi yazıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Belediye başkanı tepki gösterdi

Müslümanlara yönelik fişlemeye tepki gösteren Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, dijital haritanın halk içinde ayrışmaya yol açacağını söyledi.

"Avusturya Müslüman Gençler" isimli sivil toplum kuruluşu da fişlemeyi yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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