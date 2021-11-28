Irkçı Eric Zemmour'dan tepki çeken ortak parmak işareti

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması beklenen yazar ve TV yorumcusu Eric Zemmour, Marsilya gezisinde bir protestocuya ortak parmak işareti yaptı.

Cezayir katliamını savunduğu ve yabancı isimlerin yasaklanmasını istediği için tepkilerin odağındaki yazar ve TV yorumcusu Eric Zemmour, şimdi de bir protesocuya gösterdiği 'orta parmak işareti' ile gündemde.

İslam ve göçmenlik karşıtı söylemleriyle bilinen ve cumhurbaşkanlığı yarışında adı geçen aşırı sağcı Eric Zemmour, "yaptığı hareketin arkasında olduğunu" söyledi.

AFP'nin çektiği fotoğrafta, Zemmour'un, bir restorandan ayrılırken yoldan geçen bir kişi tarafından kendisine yapılan ortak parmak işaretine aynı şekilde karşılık verdiği görülüyor.

Ülkedeki bazı anketler, Zemmour'un seçimde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte ikinci tura kalabileceğini gösteriyor. Ancak son kamuoyu yoklamalarına göre, aşırı sağ yorumcu, Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'in gerisinde kalıyor.

"İçgüdüsel bir hareket"

İsmini vermek istemeyen Zemmour'a yakın bir kaynak, bu hareketin "içgüdüsel" olduğunu ve tüm sorumluluğu kendisinin üstlendiği bir eylem olduğunu söyledi.

Kaynak, Zemmour'un "Hakarete uğradım, bana parmak gösterildi, ben de cevap verdim" dediğini aktardı.

Macron'un yakın müttefiki Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, LCI TV'ye yaptığı açıklamada, bu jestin Zemmour'un "gerçek yüzünü" gösterdiğini kaydetti.

'Irkçılık karşıtı Marsilya'

Zemmour, geçtiğimiz cuma günü Marsilya istasyonundaki protestoculardan kaçınmak için yakındaki Aix-en-Provence kasabasında trenden indi.

Marsilya'da 15 dakikalık bir yürüyüşü sırasında, protestocular "ırkçılık karşıtı Marsilya" sloganları attı. Zemmour, şehrin ünlü Vieux Port sahil bölgesinde cumartesi günü yapmayı planladığı yürüyüşü iptal etti.

Zemmour'un 5 Aralık'ta Paris'te "önemli bir konuşma" yapmasından önceki günlerde cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklanabileceği belirtiliyor. Macron'un da yılın başlarında adaylığını duyurabileceği ifade ediliyor.

Fransa'nın tartışılan yorumcusu

Paris mahkemesi, 2016 yılında bir televizyon programında Müslümanları hedef alan söylemleri nedeniyle 'dini nefrete dayalı tahrikte' bulunduğu gerekçesiyle Zemmour'u 5 bin Euro para cezasına çarptırdı. 1841'de Fransa'nın Cezayir'de Müslümanlara ve Yahudilere yaptığı katliamı savunan Zemmour, "Fransız olmak budur, ben bugün katliamı yapan General Bugeaud'nun yanındayım." dedi. Geçen yıl Paris'te bir kişi sokakta yürüyen Zemmour'un yüzüne tükürmüştü.

Kaynak: Euronews Türkçe

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