İranlı vekilden tepki çekecek Azerbaycan açıklaması

İranlı milletvekili Mohammad Reza Ahmadi, 'Bakü yöneticileri Türkiye sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinden bilip vehme kapılıyor. Sizin küçük ülkenizin tarihi bizim en genç milletvekilimizden bile azdır' diyerek tepki çeken sözler sarf etti.