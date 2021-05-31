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İranlı vekil Pizişkiyan: Ülkedeki adaletsizlik her yeri sardı

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan, seçim sistemini eleştirerek 'ülkedeki adaletsizliğin siyasal ve sosyal tüm alanları sardığını' söyledi.

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31.05.2021 14:07:07
İranlı vekil Pizişkiyan: Ülkedeki adaletsizlik her yeri sardı

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan, seçim sistemini eleştirerek "ülkedeki adaletsizliğin siyasal ve sosyal tüm alanları sardığını" söyledi.

İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden reformist siyasetçi Pizişkiyan, aralarında kendisinin de bulunduğu reformist adayların Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Pizişkiyan, "AKK bizi neden reddetti. Suçumuz neydi? Şeffaf bir şekilde kusurlarımızı açıklamalı." dedi.

Adalet için önce insaflı olmak gerektiğini söyleyen Pizişkiyan, "Yaşadığımız toplumda (İran'da) adaletsizlik her yeri sardı. Siyaset, iktisat, kültür, kavmiyet her alanda adaletsizlik hâkim. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. İran, siyasi bir grubun malı değildir, tüm İranlılarındır. Halk, arkamızdan iyi şeyler söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede siyasi alanlarda ayrımcılık yapıldığını kaydeden Pizişkiyan, "Kürdistan veya Beluçistan eyaletinde doğan bir kişi en iyi adam ve en iyi uzman dahi olsa siyasette yer alamıyor. Neden? Onun suçu Kürt veya Beluç olmaktan başka bir şey değil. Petrol ve doğal gazını aldığımız Huzistan eyaletinde halkın içmeye suyu dahi yok. Büyük sıkıntı içerisindeler." diye konuştu.

Halihazırda ülkenin tehlikede olduğunu savunan Pizişkiyan, yöneticilerin bakış açılarını ve duruşlarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

- Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesi tepkilere neden oluyor.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK tarafından adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cepheden kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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