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İranlı tuğgenerale suikast girişimi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde İranlı bir tuğgenerale yönelik silahlı suikast girişimi olduğu bildirildi

1 Saat Önce
2022-04-24 01:02:59
İranlı tuğgenerale suikast girişimi

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Elmasi'nin aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Zahidan şehrinde düzenlenen saldırı sonrasında çatışma çıktı.

Elmasi saldırıdan yara almadan kurtulurken, koruması teğmen Mahmud Absalan öldü. Absalan'ın, Devrim Muhafızları Sistan-Belucistan Komutan vekili Tuğgeneral Perviz Absalan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

İran makamları, saldırıyı düzenleyen kişilerin yakalandığını iddia etti.

belucistan

Bölgede uzun süredir gerilim hakim. Tansiyon zaman zaman Sünni silahlı gruplarla İran ordusu arasında çatışmalara yol açıyor.

İran'ın Sünni Beluçlara yönelik politikası

İran rejiminin ülkedeki Sünni Beluçlara yönelik izlediği politikalara da oldukça dikkat çekici bir noktada.

Son dönemde onlarca Sünni Beluç İran rejimince idam edildi. İran tarafından idam edilen Beluçların "suçlu olduklarını itiraf etmeleri için" işkence gördükleri de aktivistler tarafından aktarılan bilgiler arasında.

İran ve Pakistan'da yaşayan Sünni Beluçlar, kendilerine yönelik hak ihlallerini duyurabilmek için sosyal medya üzerinden kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

MepaNews .

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