İranlı Sünni alim: Taliban'ın güçlenmesi bize en büyük hizmet

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdurrahim Mollazade Taliban’ın Afganistan’da iktidar olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın önde gelen Sünni din adamlarından Abdurrahim Mollazade Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon kanalının programına katılan ve Afganistan ile Taliban hakkındaki soruları yanıtlayan Beluç din adamı Mollazade dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mollazade, "Taliban bize yardım etmek istiyorsa siyasi, iktisadi ve askeri açıdan güç kazanmaya odaklansın" şeklinde konuştu.

Mollazade şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikte Afganistan'ın iç işleri olmak üzere, Müslümanların işlerine önem göstermelerini istiyoruz.

Şu aşamada onlardan bir şey talep etmiyoruz. Kendilerini güçlendirmeleri ve birlik olmaları bizim için en büyük hizmettir.

Kendilerini siyasi iktisadi ve askeri anlamda güçlendirmeleri bize en büyük hizmettir."

1957 yılında Sistan'da doğan Beluç asıllı Sünni alim Mollazade, İran'ın önde gelen Sünni liderleri arasında yer alıyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.