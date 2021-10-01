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TIMETURK / DÜNYA / İranlı bakandan Azerbaycan açıklaması

İranlı bakandan Azerbaycan açıklaması

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan ile aralarındaki 'yanlış anlaşılmaların diplomatik yollarla çözüleceğini' belirterek, 'İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor' dedi.

8 Saat Önce
2021-10-01 09:52:53
İranlı bakandan Azerbaycan açıklaması

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a silah kapısı olan, Azerbaycan sınırında askeri tatbikat düzenleyen ve 'Ermenistan'ı desteklemeliydik' çıkışında bulunan İran geri adım attı.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan ile aralarındaki "yanlış anlaşılmaların diplomatik yollarla çözüleceğini" belirterek, "İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz." dedi.

İran'ın kuzeybatısında Azerbaycan sınırında bulunan Erdebil vilayetine yeni atanan valinin görev devir teslimi törenine katılan Vahidi, Tahran ile Bakü yönetimi arasında yaşanan tatbikat polemiğiyle ilgili açıklamada bulundu.

İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bozulması için İsrail ve bazı ülkelerin komplo kurduğunu ileri süren Vahidi, "Yanlış anlaşılmalar ve farklı meseleler varsa bunlar diplomatik yollarla çözülecektir. Dışişleri Bakanlığı konunun takipçisi." dedi.

Komşu ülkeleri iş birliği ve diyaloğa davet ettiklerini aktaran Vahidi, "İran komşularla dostluk ilişkilerine özel bir önem veriyor. Yeni hükümette komşular bizim için önceliklidir ve onlarla dostluk ilişkilerini sürdüreceğiz. Tüm komşu ülkelere ve Azerbaycan'a daima dost olduğumuzu bildirdik." ifadelerini kullandı.

Aliyev, 27 Eylül'de 2. Karabağ Savaşı'nın 1. yılında AA'ya verdiği özel mülakatta, İran'a ait tırların yasa dışı şekilde işgalden kurtarılan Karabağ bölgesine gönderildiğini belirtmişti.

Azerbaycan'ın, işgalden kurtarılan bölgeye gönderilen İran tırlarını kontrol etmeye başlamasından hemen sonra İran'ın Azerbaycan sınırında tatbikatlara başladığına dikkati çeken Aliyev, "İlk olarak söylemeliyim ki her ülke kendi topraklarında istediği askeri tatbikatı yapabilir. Bu onun egemenlik hakkı. Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor. Bu soruyu dünyadaki Azerbaycanlılar soruyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkesiyle ilgili açıklamalarını "şaşırtıcı ve esef verici" olarak nitelendirerek, "Siyonist rejimin sınırlarımızın yanındaki varlığına ve bu rejimin ulusal güvenliğimize karşı faaliyet yürütmesine tahammül etmeyeceğiz. Bununla ilgili gereken her türlü adımı atacağız." demişti.

Öte yandan İran, ülkenin kuzeybatısındaki Azerbaycan sınırında "Hayber Fatihleri" adını verdiği bir askeri tatbikat yapacağını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Ne geri adım atması.... Yazının içeriğinde tekbir adım dahi geri atılmadığı aksine farklı siyasi bir dil kullanıldığı aşikar. Acem dilini anlamak lazım.

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Siyonistler İsrailoğları ırkçısı, sizde fars ırkçısısınız. Diğer milletlerden olan şiileri bile kabul etmiyorsunuz.(Çıkarlarınıza göre kullanıyorsunuz.)

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