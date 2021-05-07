İran, Yemen'deki Husileri Suriyeli paralı askerlerle güçlendiriyor

İran, Yemen'e sevk ettiği 120 Suriyeli paralı savaşçıya aylık 400-500 dolar tutarında ödeme yapacak.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin saflarında yer alan İran Devrim Muhafızları, yoğun olarak varlık gösterdikleri Deyrizor ilinden ilk etapta 120 Suriyeli paralı askeri, İran destekli Husilerin safında savaşmaları için Yemen'e gönderdi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Devrim Muhafızları, Yemen'e Suriye'den ilk kez paralı savaşçı gönderdi.

İlk etapta sayıları 120 olarak belirlenen paralı savaşçılar, Deyrizor ilinde İran destekli terörist grupların saflarındaki Suriyelilerden seçildi.

Yemen'e sevk edilen Suriyeli paralı askerlere, İran tarafından aylık 400-500 dolar tutarında ödeme yapılacak.

Üç aylık yenilenebilir sözleşmelere imza atan paralı savaşçıların, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da aldıkları maaşlarından kesinti yapılmayacak.

Paralı askerler, Deyrizor'un Elbukemal ilçesinden kara yoluyla hacı kılığında Irak'a girdikten sonra İran'a, oradan da deniz yoluyla Yemen'e vardı.

Kaynaklar, paralı askerlerin, başkent Sana'da bir haftalık eğitimden geçtikten sonra çatışma bölgelerine gönderileceğini kaydetti.

Paralı savaşçıların performansına bağlı olarak yakın zamanda Suriye'den yeni savaşçı sevkiyatının yapılacağı öğrenildi.

Yemen'deki durum

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.